محمد بن راشد يتحدث عن "ثورة في العالم العربي"

وقال محمد بن راشد إن العمل الحكومي هو أكثر عمل تنافسي، وأن "الإمارات تعشق التنافس في حركة التنمية"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وأضاف بن راشد أنه في الإمارات "نؤمن بأن الحكومات هي قاطرة التنمية لكل القطاعات الأخرى".
﮼محمد،بن،راشد،المكتوم #محمد_بن_راشد pic.twitter.com/mBwtlbuMDK— Waleed.Kafoud… 🇦🇪… ﮼وليد،كافود (@WaleedKafoud) July 5, 2018
وأشار حاكم دبي إلى أن العالم العربي بحاجة إلى ثورة في أساليب العمل الإداري من أجل "تغيير أنماط التفكير التقليدية".
واعتبر بن راشد "دولة الإمارات جزءا حيويا من العالم العربي، ومسؤوليتنا التاريخية تحتم علينا وضع تجربتنا أمام الراغبين في الاستفادة منها".
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