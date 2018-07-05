محمد بن راشد يتحدث عن "ثورة في العالم العربي"

منحت جامعة الدول العربية درع العمل التنموي العربي لمحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة الإماراتي وحاكم دبي.

وقال محمد بن راشد إن العمل الحكومي هو أكثر عمل تنافسي، وأن "الإمارات تعشق التنافس في حركة التنمية"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضاف بن راشد أنه في الإمارات "نؤمن بأن الحكومات هي قاطرة التنمية لكل القطاعات الأخرى".

وأشار حاكم دبي إلى أن العالم العربي بحاجة إلى ثورة في أساليب العمل الإداري من أجل "تغيير أنماط التفكير التقليدية".

واعتبر بن راشد "دولة الإمارات جزءا حيويا من العالم العربي، ومسؤوليتنا التاريخية تحتم علينا وضع تجربتنا أمام الراغبين في الاستفادة منها".