الأردن يعلق على توجيه أمير قطر

علقت المملكة الأردنية على توجيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا": "إن العلاقات القطرية الأردنية طيبة وترتكز على الأخوة والتشاركية في العمل"، مؤكدة "أن الموقف القطري تجاه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة يعكس إيجابية العلاقات المشتركة بين البلدين".

© AFP 2018 / STRINGER بعد توجيه الأمير... قطر تحذر الأردنيين

وأوضحت غنيمات: "إن وزارة الخارجية الأردنية بدأت المشاورات مع السلطات القطرية لوضع آلية لإيصال ما تقدمت به الدوحة من خلال مبادرتها الطيبة الأخيرة بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في قطر لشباب وشابات المملكة، بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة بالأردن ، لتؤكد على الرغبة المشتركة في تعزيز أواصر التعاون وقوة ومتانة الروابط التي تجمع بين قطر والأردن".

وذكرت أن المشاورات تتركز على نوعية المهن الأردنية التي ستستفيد من المبادرة القطرية، بالإضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار من الجانب الأردني.

وثمنت الوزيرة الأردنية موقف دولة قطر الداعم للاقتصاد الأردني عبر حزمة استثمارات وتوفير آلاف من فرص العمل، والذي يعبر عن تاريخ مشرف للعلاقة بين البلدين، واصفة ذلك بـ"الخطوة المباركة التي تركت أثرا طيبا في نفوس الأردنيين".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجّه بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية بالإضافة لاستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن.

— وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) July 4, 2018