الملك سلمان يتخذ قرارا مع جهة حكومية اكتشفت فسادا بالمليارات

كشف ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عن فساد في عدد من الجهات الحكومية السعودية خلال العام الماضي.

وقام ديوان المراقبة العامة في المملكة والمنوط به مراقبة أداء الأجهزة الحكومية "للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية".

وكشف الديوان عن تجاوزات في جهات حكومية تقدر بـ8.3 مليار ريال (ما يعادل 2.2 مليار دولار)خلال العام الماضي.

ونتيجة لهذا الكشف من قبل ديوان عام المراقبة، قرر الملك سلمان صرف مكافأة تشجيعية مقدارها 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار) لعدد 353 من العاملين في ديوان المراقبة العامة.

في مواصلة لجهود مكافحة #الفساد في #السعودية تمكن ديوان المراقبة العامة من استعادة 8 مليارات ريال شابتها تجاوزات نظامية في أجهزة حكومية pic.twitter.com/0FBo8d8Lz2 — إنفوجرافيك السعودية (@Infographic_ksa) July 4, 2018

وتضمنت تجاوزات الجهات الحكومية "عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، وتفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات".