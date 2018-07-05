بعد التحرك الثلاثي... ملك البحرين يوجه رسائل إلى السعوية والإمارات والكويت

وجه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رسائل إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، فقد "أشاد الملك حمد بن عيسى بالموقف الداعم للأشقاء الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لدعم وتعزيز استقرار الأوضاع المالية في بلاده".

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جاء ذلك خلال استقبال ملك البحرين في قصر الصخير، أمس الأربعاء، السفير السعودي لدى البحرين عبد الله آل الشيخ، وسفير الإمارات الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والقائم بأعمال سفير الكويت عبد الله الشطي.

ونوّه العاهل البحريني، خلال اللقاء، بما يجسد ذلك من الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع الدول الشقيقة بالبحرين والتي تأكدت في أكثر من محطة لتعكس الحرص على توطيد هذه العلاقات الأخوية انبثاقاً من الإيمان بوحدة المصير المشترك الذي يجمعها.

وقال الملك حمد بن عيسى، إن "مملكة البحرين تحمل التقدير والامتنان لما أعلنته الدول الشقيقة في إطار التواصل الأخوي المستمر على جميع المستويات وتعزيز أسس التعاون والتنسيق المشترك"، مؤكدا على الدور الكبير الذي سيسهم به دعم الأشقاء الذي يعتبر أحد نماذج التكامل بين الأشقاء في رفد البرنامج الذي سيتم الإعلان عنه قريباً لتحقيق أهدافه بما ينسجم مع حجم الطموح لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وكانت السعودية والكويت والإمارات، أصدرت بيانا مشتركا أكدت فيه قرب الإعلان عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.