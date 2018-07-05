روسيا ترصد 8 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل سوى 8 خروقات في 3 محافظات خلال الساعات الماضية.

موسكو — سبوتنيك . وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي، اليوم الخميس 5 يوليو / تموز: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 8 خروقات في 3 محافظات هي اللاذقية التي تم تسجيل 5 خروقات فيها، واثنين في حلب، وخرق واحد في محافظة حماة، بينما لم يسجل الجانب التركي أي خروقات".

وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي قام، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.