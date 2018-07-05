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12:10 05 يوليو/ تموز 2018
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    عمل والده في بناء السفن... تعرف على المستشار الجديد لمحمد بن سلمان

    © AP Photo / Francois Mori
    العالم العربي
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    اختار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أول من أمس، الألماني كلاوس كلاينفيلد، الرئيس السابق لمجلس إدارة مشروع "نيوم"، لمنصب مستشار ولي العهد، مع احتفاظه بعضوية المجلس التأسيسي لمشروع "نيوم".

    أعلن المجلس التأسيسي لـ"نيوم"، في بيان له، تولي كلاينفيلد منصبه الجديد، في إطار "تعزيز التنمية الاقتصادية والتقنية والمالية في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من أول أغسطس/آب المقبل".

    وهذه هي السيرة الذاتية لمستشار ولي العهد الجديد:

    "كلاوس كلاينفيلد"، هو ابن مدينة بريمن الألمانية، ويبلغ من العمر 61 عاما.

    ولد عام 1957، لأب يعمل في حوض بناء السفن في مدينة بريمن، بعد هروبه من ألمانيا الشرقية.

    توفي والده عندما كان في العاشرة من العمر، وعمل في سن 12 عاما، في ترتيب البضائع على الرفوف في أحد المتاجر الكبيرة.

    بعد انضمامه إلى شركة سيمنز الألمانية عام 1987، تولى إدارة وحدة استشارية نجحت في تخفيض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركة، ما منحه شهرة عالمية، كأصغر مدير في تاريخ الشركة.

    لم يستمر كلاينفيلد طويلا في منصبه، حيث استقال عام 1989، على خلفية اكتشاف وقائع فساد في "سيمنز".

    في أغسطس/آب 2007، انتقل كلاينفيلد إلى شركة "ألكاو"، عملاقة صناعة الألومنيوم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عمل رئيسا لمكتب العمليات.

    تولى بعدها في مايو/أيار 2008 منصب الرئيس التنفيذي.

    عمل كلاينفيلد كرئيس لمجلس إدارة شركة Arconic المتخصصة في المعادن، المستخدمة في صناعة محركات الطائرات.

    استقال كلاينفيلد، في أبريل/نيسان 2017، من منصبه على رأس هرم شركة  Arconic، بعدما دخل في معركة مع رئيس صندوق التحوط، الذي يملك الشركة بول زينغر، والذي اتهمه بالفشل في تحقيق نتائج تذكر.

    وفي العام نفسه تولى كلاينفيلد مسؤولية إدارة مشروع "نيوم" السعودي العالمي.

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