"أنصار الله" تستهدف قيادات التحالف العربي في عدن بطائرات مسيرة

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، إن سلاح الجو المسير استهدف مقرات قيادات التحالف في معسكر البريقة بعدد من الطلعات الجوية صباح اليوم الخميس.

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، 5 يوليو/تموز، أن "تحركات وتجمعات قيادات وجنود التحالف لن تكون في مأمن بعد اليوم من القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والذي تم تطويره ليصل إلى عمق معسكرات التحالف في أغلب الأراضي اليمنية".

وأظهرت المشاهد، التي وزعها الإعلام الحربي، قيام وحدات سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية بإطلاق طائرة نوع راصد لرصد تجمعات قوات التحالف، وبعد أن تم رصد تجمع كبير لهم، أطلقت القوات الجوية طائرة قاصف التي من مهامها رصد وقصف الأهداف المعادية، حيث قامت طائرة قاصف بالتحرك إلى الموقع المرصود وإطلاق عدة قذائف.