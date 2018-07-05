التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" في عدن

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في قوات الحزام الأمني بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك"، "بأن الطائرة المسيرة ألقت قذيفتين على مقر قوات التحالف العربي في معسكر البريقة قبل أن تستهدفها دفاعات التحالف وتتمكن من إسقاطها".

© REUTERS / Faisal Nasser "أنصار الله" تستهدف قيادات التحالف العربي في عدن بطائرات مسيرة

ولم يشر المصدر إلى سقوط ضحايا جراء القصف، الذي يعد الأول من نوعه منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة على محافظة عدن في يوليو/تموز 2015.

وكان مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، قال في اتصال مع "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم الخميس، إن سلاح الجو المسير استهدف مقرات قيادات التحالف في معسكر البريقة بعدد من الطلعات الجوية صباح اليوم.

وأضاف المصدر، أن "تحركات وتجمعات قيادات وجنود التحالف لن تكون في مأمن بعد اليوم من القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والذي تم تطويره ليصل إلى عمق معسكرات التحالف في أغلب الأراضي اليمنية".