مغادرة أكثر من 5 آلاف سوري منطقة "خفض التصعيد" الجنوبية عبر ممر إنساني

موسكو — سبوتنيك. وقال المركز في بيان: "خلال الـ24 الساعة غادر أكثر من 5 آلاف سوري الجزء الغربي من منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية، التي يسيطر عليها المسلحون، عبر ممر إنساني تم تنظيمه من قبل المركز بالقرب من بلدة كفر شمس. خلال أسبوع غادر من هذه المنطقة أكثر 35 ألف شخص إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية".

© REUTERS / OMAR SANADIKI العسكريون الروس يجرون مفاوضات مع المعارضة المستعدة للتسوية السياسية بجنوب سوريا

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل سوى 8 خروقات في 3 محافظات خلال الساعات الماضية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب محادثاته مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أمس الأربعاء، إن "روسيا والأردن سيواصلان تنفيذ الاتفاقيات حول خفض التصعيد في المنطقة الجنوبية من سوريا، إضافة إلى مكافحة الإرهابيين، المسألة التي لا تزال في رأس قائمة الأولويات".