المغرب يبدأ أول مرحلة من مشروعه "الأكبر في العالم"

بمساندة من البنك الدولي، بدأ المغرب المرحلة الأولى من إنشاء أكبر محطة في العالم للطاقة الشمسية المركزة.

ووفقا لما نشره "البنك الدولي"، من المقرر أن تبدأ المحطة "نور 1" في إنتاج ما يكفي من الكهرباء لأكثر من مليون أسرة مغربية.

وأعلن البنك الدولي موافقته على تقديم تمويل جديد بقيمة 125 ألف دولار، لدعم مشروع "نور ميدلت" الضخم للطاقة الشمسية وسط المغرب.

#الطاقة_المتجددة: بمساندة من البنك الدولي وغيره من الشركاء، بدأ #المغرب 🇲🇦 أول مرحلة من أكبر محطة في العالم 🌎للطاقة الشمسية المركزة. وتنتج المحطة نور 1 الآن ما يكفي من #الكهرباء لأكثر من مليون أسرة مغربية. https://t.co/fEZFAbhuTX pic.twitter.com/ahhiNVeus0 — البنك الدولي (@AlbankAldawli) July 5, 2018

ويطمح المغرب لأن يوفر المشروع عند اكتماله قدرة إنتاجية تناهز 800 ميغاوات، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 21 مليار درهم (2.23 مليار دولار).

ويهدف المغرب لتلبية 42 بالمائة من احتياجاته للكهرباء باستعمال الطاقة النظيفة بحلول 2020، على أن ترتفع النسبة في 2030 إلى 52 بالمائة.