روسيا ترحب بدعوة دمشق للسوريين للعودة للمدن المحررة

رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس 5 يوليو/ تموز، بدعوة دمشق للسوريين للعودة إلى المدن المحررة من مسلحي التنظيمات الإرهابية.

موسكو- سبوتنيك واعتبرت الخارجية الروسية أن دعوة دمشق للسوريين للعودة إلى المدن المحررة من المسلحين تشير إلى نية إعادة وحدة الجمهورية العربية السورية.

© Photo / SANA الخارجية السورية تدعو مواطنيها للعودة إلى بلدهم الأم

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن دعوة دمشق للسوريين للعودة إلى المدن المحررة من المسلحين تشير إلى نية إعادة وحدة الجمهورية العربية السورية وروسيا ترحب بذلك.

وتابعت "ترحب موسكو بالتصريحات هذه التي تدل على النية الراسخة لدمشق لاستعادة وحدة سوريا والسوريين، والتركيز على الانتقال المبكر للحياة السلمية".

وكانت وزارة الخارجية السورية قد دعت، أول من أمس الثلاثاء، المواطنين السوريين الذين اضطرتهم الحرب إلى مغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم، بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "بعد الإنجازات المتتالية التي حققها الجيش والقوات المسلحة في سورية وتحرير مناطق كثيرة من رجس الإرهاب سواء بالعمليات العسكرية أو بالمصالحات والتي أدت جميعها إلى عودة الكثير من الأهالي النازحين داخليا إلى قراهم ومناطقهم التي تحررت فإن الدولة السورية تدعو أيضا المواطنين السوريين الذين اضطرتهم الحرب والاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم الأم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق التي كانت تحت سيطرة الارهابيين".