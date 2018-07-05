قتلى وجرحى من التحالف في استهداف "أنصار الله" لمعسكر البريقة في عدن

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، إن الغارات التي شنها سلاح الجو المسير صباح اليوم، على مقر قيادة التحالف في منطقة البريقة بعدن، أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المتواجدة بالمعسكر.

وأضاف المصدر العسكري في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، 5 يوليو/تموز، أن "القوات الجوية وعن طريق سلاح الجو المسير قامت اليوم باستهداف معسكر قيادة التحالف في البريقة بعدن، وتأكدت القوات الجوية بعد ساعات من أنه أصاب أهدافه وكبد التحالف خسائر بشرية ما بين قتلى وجرحى".

© REUTERS / Faisal Nasser "أنصار الله" تستهدف قيادات التحالف العربي في عدن بطائرات مسيرة

وأفاد المصدر، أنه "شوهد تحليق مكثف لمروحيات الأباتشي في أجواء مقر التحالف العربي في محيط معسكرالبريقة بعدن".

وكان مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، قال في اتصال مع "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم الخميس، إن سلاح الجو المسير استهدف مقرات قيادات التحالف في معسكر البريقة بعدد من الطلعات الجوية صباح اليوم.

وأضاف المصدر، أن "تحركات وتجمعات قيادات وجنود التحالف لن تكون في مأمن بعد اليوم من القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والذي تم تطويره ليصل إلى عمق معسكرات التحالف في أغلب الأراضي اليمنية".

كما أفاد مصدر في قوات الحزام الأمني بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك"، الدفاعات الجوية للتحالف العربي، أسقطت، طائرة مسيرة تابعة لمسلحي جماعة أنصار الله في محافظة عدن جنوب اليمن. وقال: "إن الطائرة المسيرة ألقت قذيفتين على مقر قوات التحالف العربي في معسكر البريقة قبل أن تستهدفها دفاعات التحالف وتتمكن من إسقاطها".