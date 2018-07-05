عسكري أردني: النازحون أحرقوا مصنع كبريت لإيجاد مبررات لدخول البلاد

أعلن مصدر عسكري أردني، أن ما تداولته بعض وسائل الأعلام حول نشوب حريق في المنطقة الحرة المشتركة في مصنع مواد كيماوية بسبب قصف للطيران الروسي، غير صحيح.

© REUTERS / Muhammad Hamed الأردن: فتح حدودنا مع سوريا يعرض أمننا للخطر وكشف المصدر أن الحريق نشب في مصنع كبريت شرقي المنطقة الحرة، أحرقه مجموعة من النازحين الموجودين بالآلاف، لإيجاد مبررات للدخول إلى الأراضي الأردنية، بحسب المصدر.

ونسب تصريح حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه لمصدر عسكري أردني مسؤول القول إن "بعض وسائل الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تتناقل أخبارا مفادها نشوب حريق في المنطقة الحرة المشتركة في مصنع مواد كيميائية بسبب قصف للطيران الروسي".

وأشار المصدر إلى أن "الصحيح أن هذا المصنع هو مصنع كبريت في أقصى شرق المنطقة الحرة وتم حرقه بفعل مجموعة من النازحين المتواجدين بالآلاف في الموقع، لنشر الفوضى بين النازحين والاندفاع باتجاه الحدود الأردنية وإيجاد مبررات للدخول إلى الأراضي الأردنية".

وتناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم أنباء حول نشوب حريق في المنطقة الحرة المشتركة بين الأردن وسوريا بسبب مزاعم القصف الروسي على المنطقة.