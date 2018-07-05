قوات الجيش السوري تصل إلى حدود الأردن في درعا

درعا — سبوتنيك. كما تمكنت القوات من بسط سيطرتها على 6 كيلومترات من الشريط الحدودي بين البلدين، كما تم نقل المشاة والآليات من محافظة السويداء إلى محافظة درعا للتثبت في هذه المنطقة.
وجاء ذلك من خلال مفاوضات ناجحة بين ممثلي المركز الروسي للمصالحة السورية وقادة الجماعات المسلحة غير الشرعية العاملة في المنطقة.
وذكرت الوكالة أن عمليات الجيش اليوم تركزت على اتجاه الجمرك القديم في الأطراف الجنوبية لمنطقة درعا البلد، حيث تنتشر مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة، تستهدف بالقذائف الأحياء السكنية في مدينة درعا وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد.
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