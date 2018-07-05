قوات الجيش السوري تصل إلى حدود الأردن في درعا

تمكنت القوات الحكومية السورية، اليوم الخميس 5 يوليو/تموز، من الوصول إلى الحدود الأردنية في محافظة درعا جنوبي سوريا.

درعا — سبوتنيك. كما تمكنت القوات من بسط سيطرتها على 6 كيلومترات من الشريط الحدودي بين البلدين، كما تم نقل المشاة والآليات من محافظة السويداء إلى محافظة درعا للتثبت في هذه المنطقة.

وجاء ذلك من خلال مفاوضات ناجحة بين ممثلي المركز الروسي للمصالحة السورية وقادة الجماعات المسلحة غير الشرعية العاملة في المنطقة.

© AFP 2018 / MOHAMMAD AL-HUSSEIN الجيش السوري يكتسح محاور ريف درعا في جنوب البلاد

وكانت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في درعا قد وجهت، اليوم الخميس، ضربات مكثفة ضد أوكار وتجمعات الإرهابيين في القطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي من محافظة درعا في إطار عملياتها المتواصلة لإنهاء الوجود الإرهابي فيها بشكل كامل، بحسب وكالة "سانا" السورية.

وذكرت الوكالة أن عمليات الجيش اليوم تركزت على اتجاه الجمرك القديم في الأطراف الجنوبية لمنطقة درعا البلد، حيث تنتشر مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة، تستهدف بالقذائف الأحياء السكنية في مدينة درعا وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد.