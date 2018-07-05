مقتل 12 وتدمير مدرعة للتحالف في محافظة تعز باليمن

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، إنهم دمروا آلية عسكرية وقتلوا 12 من قوات التحالف باستهدافهم بالمدفعية في الوازعية بمحافظة تعز.

وأضاف المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية وعكسية على قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية أثناء محاولتهم الزحف على الرباح الغربي، وسوائل الجرجور بالمدفون في جبهة نهم، و كبدتهم خسائر فادحة في الارواح والعتاد، تاركين جثث قتلاهم في السوائل والشعاب.

يذكر أن قوات الرئيس هادي سيطرت منتصف حزيران/ يونيو الفائت على مواقع عسيلة ودار قاسم والنوبة ومنطقة الحجر في جبهة العبدلة بهجوم واسع أوقع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن جرى تفعيل محور تعز في إطار العمليات العسكرية بين القوات الحكومية التابعة للرئيس هادي و جماعة الحوثيين "أنصار الله " بعد هدوء نسبي في محور الساحل في محافظة الحديدة، وتزامناً مع تصريحات من قيادات التحالف العربي بإيقاف مؤقت للعمليات العسكرية في مدينه الحديدة لإعطاء فرصة لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى تجنيب المدينة والميناء مالأت الحرب والدمار.