الجيش الإسرائيلي ينشر أنظمة دفاع صاروخي على حدود غزة ويعلن حالة الجاهزية العالية

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس 5 يوليو/ تموز، أنظمة دفاع صاروخي من منظومة "القبة الحديدية" على الحدود مع قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر" يقول: "بناء على تقدير الموقف تم اليوم الخميس نشر عدة بطاريات لمنظومة القبة الحديدية في منطقة الجنوب".

بناءًا على تقدير الموقف تم اليوم (الخميس) نشر عدة بطاريات لمنظومة #القبة_الحديدية في منطقة الجنوب. #جيش_الدفاع موجود في حالة جاهزية عالية لسيناريوهات متنوعة ومستعد لمواصلة الدفاع عن مواطني #إسرائيل وسيادتها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 5, 2018

​وتابع "جيش الدفاع موجود في حالة جاهزية عالية لسيناريوهات متنوعة ومستعد لمواصلة الدفاع عن مواطني إسرائيل وسيادتها".

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بتصعيد الرد الإسرائيلي في قطاع غزة إذا ما استمر إطلاق الصواريخ منه، مؤكدا على جهوزية الجيش الإسرائيلي لصد أي اعتداء على إسرائيل.