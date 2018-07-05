تسجيل
19:00 05 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    مارتن غريفيث

    قيادي في "أنصار الله" يوضح حيثيات لقاء الحوثي مع غريفيث

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يبدو أن المبعوث الدولي الجديد، مارتن غريفيث، قد إستطاع أن يحدث إختراقا هاما في التوصل إلى اللقاء مع زعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، من خلال قدرته على إعادة الثقة وإظهار النية الصادقة حتى اللحظة في سعيه لتحقيق أي تقدم إيجابي لإيقاف الحرب على اليمن.

    لقاء عبد الملك الحوثي مع المبعوث الدولي غريفيث أمراً في غاية التطور، إذا قد يكون هناك شيء كبير… ماهو؟

    مارتن غريفيث
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    حقوقي يمني: غريفيث حمل رسالة مطمئنة لجميع الأطراف
    حول هذه المستجدات وفي حديث خاص لبرنامج "ما وراء الحدث" وضح، أحمد الشامي، القيادي في "حركة أنصار الله" المغالطات التي تم تداولها إعلامياً.

    يقول أحمد الشامي القيادي في حركة "أنصار الله": منذ بداية مهمته قام  المبعوث الأممي الجديد  إلى اليمن مارتن غريفيث  بزيارات متتالية وبناءة، ونحن في اليمن نعلق آمالاً كبيرة في أن يتم تحقيق تقدم على مسار الحل ودفع عملية السلام، ولعل هذه اللقاءات وخاصة اللقاء مع القائد عبد الملك الحوثي قد تحقق دفعاً إيجابياً في سبيل تحريك عملية مفاوضات جديدة يتبعها عقد مؤتمر للسلام تمت الدعوة إلى عقده مؤخراً، وتمت الدعوة إلى وقف إطلاق النار، لكننا للأسف نلحظ من خلال متابعتنا أن أطراف التحالف المعتدي ومن خلفه من أطراف دولية أخرى تحاول الحؤول دون ذلك وتتهرب من إلتزاماتها.

    وبخصوص طلب المبعوث الأممي تسليم الحديدة قال الشامي "هذا غير صحيح أبداً وكل ما يتم تداوله بخصوص التفاوض من أجل تسليم ميناء الحديدة أو مدينة الحديدة بشكل عام عار عن الصحة ولم يتم الحديث عنه أبداً، حتى المبعوث الأممي يتحدث عن هذا الأمر ولم يطالب به، لكن ما يجري بشكل عام هو أن يكون المجتمع الدولي عامل مشارك في إدارة ميناء الحديدة، ولايدور الحديث عن تسليم الميناء، ولم يتم تداول هذا الأمر أبداً وهذا مرفوض من أصله".

    عاصمة اليمن صنعاء
    © Sputnik . Stringer
    المشاط: ندعم أي دور أوروبي أو روسي لدعم جهود تسوية الأزمة اليمنية
    وحول بعض مضامين هذا اللقاء أشار الشامي إلى أن "عبد الملك بدر الدين الحوثي لم يغلق باب الحوار مع أحد وهو يجري لقاءات مع جميع الأطراف التي لها علاقة بالحالة اليمنية ويمكن أن يكون لها دور، وهو لايتهرب من مسؤولياته أو يختبىء وراء الكواليس، المتغير الذي حصل هو الإختلاف ما بين المبعوث الأممي الجديد غريفيث بأنه يعمل على إعادة بناء الثقة والتواصل ويظهر المصداقية، وهذا ما إفتقدناه مع المبعوث الأممي السابق ولد شيخ الذي لم يكن طرفاً محايداً بل كان يعتبر خصماً، ومن هذا المنطلق قابل عبد الملك الحوثي المبعوث الأممي غريفيث، لكن المسألة هنا بخصوص ماتم تداوله في خضم الحديث الذي تم بينهما هو أنه لماذا لا يتم تقديم اللازم لتسهيل عملية السلام من خلال فتح مطار صنعاء وإيقاف إطلاق النار وإظهار حسن النية، ولماذا لايتم وقف الأعمال القنتالية على الأقل في الحديدة، وغيرها من المسائل المتعلقة بإيقاف الحرب ومعاناة الشعب اليمني.

    وختم  الشامي حديثه بالقول "نحن لن يكون لدينا أي ممانعة أو إعاقات في حال تم التفاوض وفق رؤى واضحة، لكن في ظل الحرب علينا كيف يمكننا أن نتفاوض…!!! ، يجب إيقاف الحرب علينا لتسهل عملية التفاوض والحوار بشكل هادىء يحقق نتيجة فعلية بنفس الوقت نحن مستمرون في المواجهة، ولدينا إستراتيجية جديدة، ونحن نرسل رسائل لقوى العدوان والتحالف الدولي ليعلموا أنه  لدينا خيارات إستراتيجية واسعة للمواجهة وليس فقط المواجهة، والآن نحن نقوم بقصف قوى العدوان في عدن من خلال الطائرات المسّيرة التي تستخدم حالياً بشكل فعّال، ونستخدم صواريخ تطلق من قواعد تحت الأرض، وهذا ما سيجعل العدو يعيد حساباته لابد من أن يعيدوا حساباتهم، هم يعتقدون أنه إذا ما سقطت الحديدة أو صنعاء أوغيرها من المدن بأننا سنستغنى عن ثوابتنا أو نستغني عن سيادتنا وحريتنا، هذا لن يحصل مهما كان الثمن".

    الكلمات الدلالية:
    لقاء الحوثي مع غريفيث, مارتن غريفت, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات يرتدين شالات مع شعار الألعاب الأولمبية في موسكو، 1980
    هل تجد اختلافا...11 زوجا من الصور المتشابهة لـ"أولمبياد ــ 80" و"مونديال 2018"
    الجيش الإسرائيلي يدرب جنوده على هجمات قراصنة الهواتف
    كيف يواجهون التجسس... تطبيقات حماس تستنفر الاستخبارات الإسرائيلية
    الأفضل من بين الأقوياء في مرحلة المجموعة في كأس العالم 2018
    الأفضل من بين الأقوياء في مرحلة المجموعة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك