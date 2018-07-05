مصدر عسكري: 20 غارة لطيران التحالف على مناطق متفرقة من صعدة

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله إن طيران التحالف شن اليوم 20 غارة على مناطق متفرقة من مديرية باقم بصعدة الحدودية.

وأضاف المصدر، في اتصال مع سبوتنيك، اليوم الخميس، 5 يوليو/تموز، تزامن مع الغارات التي شنتها طائرات التحالف قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق سكنية بمدرية باقم.

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou قتلى وجرحى من التحالف في استهداف "أنصار الله" لمعسكر البريقة في عدن

ولفت المصدر، إلى أن الجيش واللجان الشعبية في محافظة لجج تمكنوا من كسر زحف واسع لقوات التحالف على مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة السحي بالشريجة، وتم تكبيد القوات خسائر بشرية كبيرة.

وكان مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، قد قال في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك" إن سلاح الجو المسير شن غارات، على مقر قيادة التحالف في منطقة البريقة بعدن، أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المتواجدة بالمعسكر.