رسالة من ملك المغرب إلى بوتفليقة... ماذا قال فيها

أرسل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الخميس، 5 يوليو/ تموز، برقية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة.

وجاءت البرقية بمناسبة عيد استقلال الجزائر، حيث أعرب ملك المغرب عن أصدق التهاني والمتمنيات لبوتفليقة بموفور الصحة والعافية والهناء، بحسب صحيفة "هبة برس" المغربية.

© Photo / Facebook/ NancyAjram ملك المغرب يشكر نانسي عجرم

كما تمنى الملك محمد السادس للشعب الجزائري تحقيق المزيد من المكتسبات على درب التقدم والازدهار، تحت قيادة بوتفليقة "الرشيدة".

وتضمنت البرقية "إن تخليد الجزائر الشقيقة لهذه الذكرى المجيدة لمناسبة لاستحضار ما يجمع شعبينا من أواصر الأخوة المتينة، وما يتقاسمانه من مقومات تاريخية وحضارية، وتطلع إلى مستقبل مشترك، يستمد قوته من قيم التضامن والتآزر التي طبعت نضالهما البطولي من أجل الحرية والاستقلال".

كما أكد العاهل المغربي على حرصه القوي على "مواصلة العمل سويا مع الرئيس الجزائري من أجل توطيد علاقات التعاون وحسن الجوار بين البلدين، والرقي بها إلى مستوى تطلعات الشعبين إلى التكامل والاندماج، لرفع مختلف التحديات السياسية والتنموية والأمنية التي تواجهها المنطقة".