رسالة من ملك المغرب إلى بوتفليقة... ماذا قال فيها

وجاءت البرقية بمناسبة عيد استقلال الجزائر، حيث أعرب ملك المغرب عن أصدق التهاني والمتمنيات لبوتفليقة بموفور الصحة والعافية والهناء، بحسب صحيفة "هبة برس" المغربية.
وتضمنت البرقية "إن تخليد الجزائر الشقيقة لهذه الذكرى المجيدة لمناسبة لاستحضار ما يجمع شعبينا من أواصر الأخوة المتينة، وما يتقاسمانه من مقومات تاريخية وحضارية، وتطلع إلى مستقبل مشترك، يستمد قوته من قيم التضامن والتآزر التي طبعت نضالهما البطولي من أجل الحرية والاستقلال".
كما أكد العاهل المغربي على حرصه القوي على "مواصلة العمل سويا مع الرئيس الجزائري من أجل توطيد علاقات التعاون وحسن الجوار بين البلدين، والرقي بها إلى مستوى تطلعات الشعبين إلى التكامل والاندماج، لرفع مختلف التحديات السياسية والتنموية والأمنية التي تواجهها المنطقة".
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