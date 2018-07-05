وزير دفاع حكومة الإنقاذ بصنعاء يوجه رسالة قوية للسعودية والإمارات

أشاد وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ بصنعاء اللواء محمد ناصر العاطفي بصمود القوات المسلحة واللجان الشعبية في مختلف جبهات مواجهة العدوان وأتباعه وفي مقدمتها جبهة الساحل الغربي.

وقال الوزيرفي بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الخميس، 5 يوليو/ تموز إن جبهة الساحل الغربي تحولت إلى براكين ملتهبة تلتهم قوى "الغزو والاحتلال وأذنابهم" ومعداتهم وعتادهم وتقطيع أوصالهم على طول وعرض الجبهات.

© AP Photo / Hani Mohammed صنعاء... رئيس المجلس السياسي الأعلى يجري تغييرات في حكومة الإنقاذ الوطني

وحذر وزير الدفاع دولتي السعودية والإمارات "وأتباعهم من التمادي في غطرستهم وعنجهيتهم بحق اليمن"، مؤكدا "حذرنا مرارا وتكرارا من التعالي والاستكبار على شعبنا وسفك دماء أبنائه الأبرياء من النساء والأطفال وتدمير بناه التحتية"

وقلنا لهم إن حساباتهم خاطئة وأنكم بعدوانكم على اليمن تخدمون مصالح قوى الاستعمار وعلى رأسها أعداء الأمة "أمريكا وإسرائيل".

وأشار وزير الدفاع، إلى أن "إرادة الشعب اليمني في رفض الوصاية والهيمنة الخارجية قوية وراسخة وشامخة ولن تنكسر أبدا، وأنهم يمتلكون من الإيمان والقوة والاقتدار ما يكفل لهم النصر المؤزر والكامل ضد المعتدين، وقد كررنا على مسامع التحالف بأن معركة الساحل الغربي ستكون بالنسبة لهم جهنم بكل ما تحمله الكلمة من معاني ودلالات، وهم يعيشون تفاصيلها اليوم".

وشدد وزير الدفاع على أن "الأعمال والممارسات الإجرامية لن تزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة ولجانه الداعمة والمساندة، إلا المزيد من العزيمة والإصرار والتلاحم والقوة".

وأوضح وزير الدفاع، أن قوى التحالف اليوم تقتل أبناء تهامة وتدمر مدارسهم ومستشفياتهم وكافة البنى التحتية تحت ذرائع ومبررات وعناوين واهية تماماً كما دمرت تعز وعدن وغيرها من محافظات الجمهورية، وكل تلك المشاهد موثقة ومسجلة كشاهد إثبات عليها الممنهجة.

ووجه وزير الدفاع رسالة للتحالف بأن هناك الكثير من المفاجآت في انتظارهم، وأن مقتضيات معركة النفس الطويل قد ترسخت عوامل انتصارها واستمراريتها ولا يمكن للعدو التأثير على فعاليتها المتجددة القوية الرادعة.