الجزائر تكشف حقيقة الضغوطات الخارجية للمشاركة في مكافحة الإرهاب بالمنطقة

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري ​عبد القادر اليوم الخميس 5 يوليو/حزيران موقف بلاده الثابت الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، مشيرا إلى أن عقيدة بلاده الراسخة قائمة على حماية حدودها بمفردها والدفاع عن أمنها بمحاربة الإرهاب.

وبحسب صحيفة الخبر الجزائرية، قال ​عبد القادر مساهل،​ "إن الجزائر لا تواجه أي ضغوطات دولية وأو سياسية لإقحامها عسكريا في ​مكافحة الإرهاب​ بالمنطقة.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA عشرات الإرهابيين في الجزائر بين قتيل ومعتقل أو مستسلم منذ بداية 2018

ولفت وزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى أن "الجزائر ليست منغلقة على نفسها، فهي تكون عددا من عناصر النخبة في مالي و​النيجر​ وتكون الوحدات الخاصة لمحاربة الإرهاب في هاذين البلدين الجارين، فضلا عن الدعم اللوجيستي والمساعدات الإنسانية التي تقدمها بلادنا".

وأشار عبدالقادر إلى أن "الجزائر متشبثة بموقفها الثابت القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ووقوفها دائما على مسافة واحدة مع جميع الأطراف وتفضيلها لخيار الحوار والحل السياسي مع الفرقاء الداخليين، ما جعلها سيدة في قراراتها ومنحها مصداقية وثقة لرعاية الوساطة والمصالحة".

واختتم بـ"دور الجزائر في مساعدة الفرقاء الماليين والليبيين للتوصل إلى حلول سياسية وسهرها الدائم على التشاور دوريا مع مصر وتونس لتقريب الرؤى فيما يخص الأزمة الليبية"، معتبرا أن "تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب أضحت اليوم محل اهتمام العالم من منطلق ريادة بلاده موقع الطليعة في مكافحة هذه الجريمة العابرة للقارات في العالم وحجم إدراكها للمخاطر الأمنية التي تحدق بالمنطقة".