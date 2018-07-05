مصدر عسكري يمني: مقتل وإصابة ٣٥ وتدمير ٦ ٱليات للتحالف بالساحل الغربي

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، اليوم الخميس 5 يوليو/تموز، مصرع 15 وإصابة 20 آخرين من قوات التحالف بعملية نوعية على أطراف منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي في الساحل الغربي.

قال المصدر في اتصال مع سبوتنيك، إنه تم تدمير 5 آليات عسكرية، بينها مدرعات خلال العملية في أطراف النخيلة في الساحل الغربي.

© Photo / Ibrahim مصدر عسكري: 20 غارة لطيران التحالف على مناطق متفرقة من صعدة

وأشار المصدر إلى أنه تم محاصرة مجاميع من قوات التحالف بأطراف النخيلة، ما اضطره لإخلاء قتلاه وجرحاه عن طريق البحر، كما تم تدمير 6 مدرعات وآليات ومصرع طواقمها خلال العملية النوعية في منطقة الجبيلة بـ لتحيتا، مؤكدا فشل القوات المهاجمة في تنفيذ الهجوم على شمال التحيتا.

ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية مستمرون في قطع خطوط إمداد العدو، وتطوير التكتيكات القتالية في الساحل الغربي.