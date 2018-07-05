تفاصيل مفزعة... رجل "ميت" يقتل أربعة أشخاص في صنعاء

تسبب رجل ميت في مقتل 4 أشخاص بينهم طفل، في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الأربعاء، وفق وسائل إعلام محلية نشرت تفاصيل الحدث.

وأفاد شهود عيان في موقع الحادث، بأن سيارة دهست امرأة وطفلا كان برفقتها، قبل أن تواصل السير بسرعة في الشارع المكتظ بالناس لتدهس من تجده في طريقها، حتى دهست رجلا وامرأة كبارا في السن، ثم استمرت في سيرها حتى اصطدمت بعدة سيارات، قبل أن تتوقف، وفقا لصحيفة "المشهد اليمني" المحلية.

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وقال الشهود إنه الحادث خلق حالة من الفزع الشديد، هرع على إثرها الناس نحو السيارة ليجدوا أن سائقها ميت بداخلها، ورجله عالقة فوق دواسة البنزين، ما أسفر عن مصرع الأشخاص الأربعة، وتضرر عدد من السيارات.

وبحسب الصحيفة، فإن السائق زار أحد المستشفيات قبل يوم من الحادث، شاكيا من آلام في صدره، فأخبره الأطباء بأنه ليس هناك ما يقلق، وفي اليوم التالي (يوم الحادث) أخذ مفاتيح السيارة وخرج بها، فحدثت هذه الحادثة المفزعة، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه أصيب بجلطة خلال القيادة.