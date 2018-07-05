بالفيديو: أمير قطر يطير إلى قاعدة عسكرية فرنسية

نشرت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الخميس 5 يوليو/تموز، مقطع فيديو يشير إلى زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى قاعدة عسكرية فرنسية.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان رسمي أرفقته بمقطع الفيديو، عبر حسابها على تويتر: "صقور قطر في سرب الرافال القطري بقاعدة مون دو مرسان الجوية الفرنسية".

وتابعت "كما شرف سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارته اليوم".

صقور قطر في سرب الرافال القطري بقاعدة مون دو مرسان الجوية الفرنسية، التي شرفها سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "حفظه الله" بزيارته اليوم. pic.twitter.com/OBazQZx7F3 — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) July 5, 2018

​كما نشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" مجموعة من الصور لزيارة الأمير تميم للقاعدة الفرنسية.

وأوضحت الوكالة القطرية أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي رافقت الأمير تميم لمبنى سرب الرافال القطري في قاعدة "مون دو مارسان" الجوية.

سمو أمير البلاد المفدى يلتقي وزيرة الدفاع الفرنسية في قاعدة "مون دو مارسان" الجوية، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون العسكري والدفاعي القائمة بين دولة قطر وفرنسا وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى أبرز الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية pic.twitter.com/jzlV1fjVzF — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) July 5, 2018

​وأوضحت أن أمير قطر أطلع في زيارته على طبيعة العمل في القاعدة، وطبيعة العمل على الدفاع المشترك بين البلدين، والتعرف على البرنامج التدريبي للقوات الجوية الأميرية القطرية.

سمو أمير البلاد المفدى يقوم بجولة في مبنى سرب الرافال القطري بقاعدة "مون دو مارسان" الجوية، ترافقه فيها وزيرة الدفاع الفرنسية، للاطلاع على طبيعة العمل فيها وعلى العمل الدفاعي المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى التعرف على البرنامج التدريبي للقوات الجوية الأميرية القطرية. pic.twitter.com/1V04PV6iRf — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) July 5, 2018

​كما شهدت الجولة مناقشة أمير قطر ووزيرة دفاع فرنسا علاقات التعاون العسكري والدفاعي القائمة بين دولة قطر وفرنسا، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى أبرز الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

سمو أمير البلاد المفدى يقوم بجولة في مبنى سرب الرافال القطري بقاعدة "مون دو مارسان" الجوية، ترافقه فيها وزيرة الدفاع الفرنسية. pic.twitter.com/XAMLeiE3wB — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) July 5, 2018

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سمو أمير البلاد المفدى يقوم بجولة في مبنى سرب الرافال القطري بقاعدة "مون دو مارسان" الجوية، ترافقه فيها وزيرة الدفاع الفرنسية pic.twitter.com/rxyG4VhFg6 — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) July 5, 2018

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