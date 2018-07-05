بالفيديو: أمير قطر يطير إلى قاعدة عسكرية فرنسية

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان رسمي أرفقته بمقطع الفيديو، عبر حسابها على تويتر: "صقور قطر في سرب الرافال القطري بقاعدة مون دو مرسان الجوية الفرنسية".
وتابعت "كما شرف سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارته اليوم".
صقور قطر في سرب الرافال القطري بقاعدة مون دو مرسان الجوية الفرنسية، التي شرفها سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "حفظه الله" بزيارته اليوم. pic.twitter.com/OBazQZx7F3— وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) July 5, 2018
كما نشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" مجموعة من الصور لزيارة الأمير تميم للقاعدة الفرنسية.
وأوضحت الوكالة القطرية أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي رافقت الأمير تميم لمبنى سرب الرافال القطري في قاعدة "مون دو مارسان" الجوية.
سمو أمير البلاد المفدى يلتقي وزيرة الدفاع الفرنسية في قاعدة "مون دو مارسان" الجوية، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون العسكري والدفاعي القائمة بين دولة قطر وفرنسا وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى أبرز الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية pic.twitter.com/jzlV1fjVzF— وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) July 5, 2018
وأوضحت أن أمير قطر أطلع في زيارته على طبيعة العمل في القاعدة، وطبيعة العمل على الدفاع المشترك بين البلدين، والتعرف على البرنامج التدريبي للقوات الجوية الأميرية القطرية.
سمو أمير البلاد المفدى يقوم بجولة في مبنى سرب الرافال القطري بقاعدة "مون دو مارسان" الجوية، ترافقه فيها وزيرة الدفاع الفرنسية، للاطلاع على طبيعة العمل فيها وعلى العمل الدفاعي المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى التعرف على البرنامج التدريبي للقوات الجوية الأميرية القطرية. pic.twitter.com/1V04PV6iRf— وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) July 5, 2018
كما شهدت الجولة مناقشة أمير قطر ووزيرة دفاع فرنسا علاقات التعاون العسكري والدفاعي القائمة بين دولة قطر وفرنسا، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى أبرز الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
سمو أمير البلاد المفدى يقوم بجولة في مبنى سرب الرافال القطري بقاعدة "مون دو مارسان" الجوية، ترافقه فيها وزيرة الدفاع الفرنسية. pic.twitter.com/XAMLeiE3wB— وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) July 5, 2018
سمو أمير البلاد المفدى يقوم بجولة في مبنى سرب الرافال القطري بقاعدة "مون دو مارسان" الجوية، ترافقه فيها وزيرة الدفاع الفرنسية pic.twitter.com/rxyG4VhFg6— وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) July 5, 2018
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