بعد القاعدة العسكرية التركية... سر زيارة الوفد القطري إلى الصومال

وصلت وزيرة الموانئ والنقل البحري للحكومة الفيدرالية في الصومال، مريم أويس جامع، اليوم الخميس، إلى مدينة "براوى" حاضرة حكومة إقليم جنوب الغرب.

ويرافق الوزيرة ومسؤولي حكومة إقليم جنوب الغرب وفد قطري من موانئ الدوحة، وفقا لوكالة الصومال للأنباء.

وتهدف زيارة الوفد القطري الذي يضم مسؤولين في وزارة المؤاني القطرية استكشاف وتقييم بعض موانئ البلاد كجزء من الاتفاقيات بين الحكومة الفيدرالية ونظيرتها القطرية بعد زيارة رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو الأخيرة إلى العاصمة الدوحة.

ومن المقرر أن يزور المسؤولون والوفد القطري ميناء مدنية براوى حيث يشرفون على سير العمل هناك.

وقالت وزيرة الموانئ إنه سيتم إعادة بناء وترميم موانئ البلاد، وذلك من أجل جذب الاستثمار في المجالات المختلفة، بحسب الوكالة.

وأوضحت الوزيرة أن الوفد القطري يهتم بالاستثمار في موانئ البلاد، ومن المتوقع أن يذهب أيضا إلى مدن أخرى في البلاد في خطوة للتقيم والاستطلاع.

ووصلت وزيرة الموانئ والنقل البحري ومسؤولون من موانئ دولة قطر أمس الأربعاء إلى ميناء منطقة "هوبيو" التابعة لإقليم مدج وسط الصومال.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن جمهورية الصومال تواجه ضعوطا كبيرة بسبب موقفها المحايد تجاه الأزمة الخليجية، وفقا للوكالة.

© Sputnik . Youry Abramotchkin تركيا تنشئ قاعدة عسكرية في الصومال

وأشار مولود أوغلو خلال مشاركته في ملتقى إسطنبول للصحفيين العرب بمشاركة 18 دولة عربية إلى أن الصومال يتعرض لضغوط للتوقف جانبا، مؤكدا أن ذلك أمر غير عادل ولا يمكن القبول به.

ودعا وزير الخارجية التركي الدول العربية والاسلامية إلى احترام وحدة واستقلال الصومال وتوحيد مصالحها الاستراتيجية وترابطها وليس الصراع الداخلي.

وكانت الحكومة الصومالية قررت في فبراير/شباط الماضي نقل مساحة أرضية بالعاصمة مقديشو إلى القوات المسلحة، حيث تحولها دولة تركيا إلى قاعدة عسكرية لتدريب الجيش الوطني.