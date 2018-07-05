50 قتيلاً وجريحاً بهجومين لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة وقوات هادي تعزز

سقط نحو 50 قتيلاً وجريحاً بمعارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "بأن مسلحي أنصار الله شنوا اليوم، هجوما على مواقع لألوية العمالقة في منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، تمكنوا خلاله من استعادة مزارع ومواقع كانت تعدها القوات الموالية لهادي للتمركز فيها".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH قيادي في "أنصار الله" يوضح حيثيات لقاء الحوثي مع غريفيث

وأكد المصدر: "مقتل 15 من العمالقة وإصابة 20 وإعطاب 5 آليات عسكرية متنوعة بينها مدرعتان أمريكيتان نوع "أوشكوش أم- إيه تي في"، خلال الهجوم".

وأشار إلى: "أن هجوما آخر لمقاتلي أنصار الله استهدف مواقع لقوات العمالقة في محيط منطقة الجبلية شرق مديرية التحيتا، انتهى بالسيطرة على تباب رملية هامة، عقب مواجهات عنيفة خلفت 12 قتيلا وجريحا، وأُعطبت فيه 6 آليات عسكرية متنوعة".

وأضاف المصدر:

أن قوات العمالقة حاولت التقدم باتجاه مصنع التمر شمال مديرية التحيتا، وتصدى مقاتلو أنصار الله لمحاولتهم، ملحقين خسائر في صفوفهم.

في الأثناء، أعلن موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أنه تم "الدفع بتعزيزات كبيرة من ألوية العمالقة إلى مديرية التحيتا في إطار الاستعدادات لتحريرها بالكامل والتحرك صوب مدينة زبيد".

ونقل "26 سبتمبر" عن القائد في قوات المقاومة التهامية العقيد الركن أحمد الكوكباني: "أن عملية تحرير مديرية التحيتا وزبيد سوف تسهل معركة تحرير مدينة الحديدة وميناءها، كما أنها ستعمل على قطع خطوط إمداد الميليشيا الحوثية من زبيد إلى التحيتا والجراحي علاوة على تأمين خطوط إمداد القوات المُشتركة في عملية التحرير عبر الخط الساحلي".