ثلاثة إرهابيين يسلمون أنفسهم جنوبي الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم الخميس 5 يوليو/تموز، أن ثلاثة إرهابيين سلموا أنفسهم لقوات الجيش الجزائري، في منطقة تمنراست جنوبي الجزائر، على الحدود قرب منطقة شمالي مالي.

الجزائر — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: " ثلاثة إرهابيين سلموا أنفسهم لقوات الجيش، وهم المسمى لنصاري الطيب المدعو أبو حمزة، ولقصير أحمد الطي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012، والمدعو شرف الدين، الذي التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 2012، إضافة إلى سكوني محمد المدعو أبو يحي، والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 ".

© AP Photo / الجزائر تكشف حقيقة الضغوطات الخارجية للمشاركة في مكافحة الإرهاب بالمنطقة

وأكد البيان، أن الإرهابيين الثلاثة، سلموا لقوات الجيش ثلاث أسلحة رشاشة وذخيرة كانت بحوزتهم. والثلاثاء الماضي أعلن الجيش الجزائري استسلام 66 مسلحا منذ بداية كانون الثاني/يناير الماضي، من ضمن 117 إرهابيا تم تحييدهم عن العمل والنشاط الإرهابي في عمليات عسكرية مختلفة في الجزائر منذ بداية السنة الجارية.

في السياق ذاته، شجعت السلطات الجزائرية الإرهابيين الذين مازالوا ينشطون في صفوف الجماعات الإرهابية في الجزائر، على تسليم أنفسهم مقابل الاستفادة من تدابير العفو والمصالحة الوطنية الصادر في سبتمبر/أيلول 2005.

وقبل أسبوعين دعا قائد الجيش الجزائري الفريق قايد أحمد صالح، من وصفهم ببقايا الإرهاب لتسليم أنفسهم والعودة إلى حضن المجتمع وعائلاتهم، وتوعد في المقابل الإرهابيين المُصرين على النشاط الإرهابي بالمواجهة الحازمة.