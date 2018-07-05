ثلاثة إرهابيين يسلمون أنفسهم جنوبي الجزائر

الجزائر — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: " ثلاثة إرهابيين سلموا أنفسهم لقوات الجيش، وهم المسمى لنصاري الطيب المدعو أبو حمزة، ولقصير أحمد الطي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012، والمدعو شرف الدين، الذي التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 2012، إضافة إلى سكوني محمد المدعو أبو يحي، والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 ".
في السياق ذاته، شجعت السلطات الجزائرية الإرهابيين الذين مازالوا ينشطون في صفوف الجماعات الإرهابية في الجزائر، على تسليم أنفسهم مقابل الاستفادة من تدابير العفو والمصالحة الوطنية الصادر في سبتمبر/أيلول 2005.
وقبل أسبوعين دعا قائد الجيش الجزائري الفريق قايد أحمد صالح، من وصفهم ببقايا الإرهاب لتسليم أنفسهم والعودة إلى حضن المجتمع وعائلاتهم، وتوعد في المقابل الإرهابيين المُصرين على النشاط الإرهابي بالمواجهة الحازمة.
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