الكشف عن مكان تلقى أبناء أمير قطر تعليمهم

تطرقت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، مستشارة أمير دولة قطر، لولوة الخاطر، إلى مسألة العلاقات القطرية الفرنسية.

وشددت الخاطر، في مقابلة أجرتها مع مجلة Le Point الفرنسية على أن علاقة دولة قطر مع فرنسا قوية، موضحة أن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا زعماء الدول التي أعلنت الحصار ضد دولة قطر لرفعه.

Lolwa Al Khater : « Le Qatar a un rôle central dans la région : favoriser le dialogue » https://t.co/p8vhswLakm #International via @LePoint @Lolwah_Alkhater — Ambassade du Qatar (@QatarAmbFrance) July 4, 2018

وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي زار الدوحة في ديسمبر/كانون الأول مع وفد كبير لتعزيز العلاقات بين البدين، بحسب ما جاء على موقع وزارة الخارجية القطرية.

وقالت الخاطر أن دولة قطر بلد تحب الثقافة الفرنكوفونية وترحب بالجالية الفرنسية التي يزداد عددها على أراضي الدوحة ولها أهمية كبرى بالنسبة لنا.

وأضافت أن:

أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني متحدث باللغة الفرنسية، وأنه قام بتسجيل أولاده في (مدارس) ليسيه فولتير العريقة.

وظهر الأمير تميم مؤخرا مع أبنائه في عدة مناسبات منها في أثناء حضور إحدى مباريات مونديال روسيا 2018.

سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني حفظه الله مع ابنائه في مباراة #البرازيل_المكسيك 💛@TamimBinHamad pic.twitter.com/Z5TizyC5ok — علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) July 2, 2018

سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني مع ابنائه الله يحفظهم في مباراة #انجلترا ❤️ pic.twitter.com/UfuP3QAh1S — علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) July 3, 2018

كما ظهر مع أحد أبنائه اليوم الخميس 5 يوليو/تموز خلال لقاء مع وزيرة الدفاع الفرنسية في قاعدة "مون دو مارسان".

للأرض جند.. و للسماء سرب ميراج..

والي عوج.. حنا نعدل عواجه.. ✌🏾🇶🇦 pic.twitter.com/4a5rrHaNqq — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 5, 2018

يذكر أن أمير قطر، تميم بن حمد، التقى اليوم الخميس 5 يوليو/تموز وزيرة الدفاع الفرنسية في قاعدة "مون دو مارسان" الجوية، إذ جرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون العسكري والدفاعي القائمة بين دولة قطر وفرنسا وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى أبرز الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وكانت دولة قطر وقعت نهاية العام الماضي، صفقة مع فرنسا وصلت قيمتها لعدة مليارات دولار لشراء 12 مقاتلة فرنسية من طراز "رافال". ووقع الصفقة كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل إلى الدوحة صباح اليوم، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".