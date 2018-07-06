"التفاوض السورية" تقدم لميستورا قائمة المرشحين للجنة الدستورية... وتركيا تعلن دعمها

انقرة — سبوتنيك. وقال أكصوي، ردا على سؤال الصحفيين حول سير الأعمال المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية في إطار الحل السياسي للأزمة السورية: "قدمت هيئة التفاوض السورية في الخامس من يوليو/تموز الجاري قائمة تتضمن أسماء 50 مرشحا للجنة الدستورية السورية من أجل اختيار الأعضاء الذين سيمثلون المعارضة في اللجنة".
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قد عقد نهاية شهر يونيو/حزيران، مشاورات في جنيف مع ممثلي روسيا وتركيا وإيران، حول موضوع تشكيل لجنة دستورية لسوريا وآلية عملها.
ويذكر أن قرار إنشاء هذه اللجنة كان قد تم اعتماده في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية، في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي.
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