"التفاوض السورية" تقدم لميستورا قائمة المرشحين للجنة الدستورية... وتركيا تعلن دعمها

قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، أمس الخميس 5 يوليو/تموز، أن هيئة التفاوض السورية قدمت إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستورية السورية، وأن تحضيرها تم بالتنسيق مع السلطات التركية.

انقرة — سبوتنيك. وقال أكصوي، ردا على سؤال الصحفيين حول سير الأعمال المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية في إطار الحل السياسي للأزمة السورية: "قدمت هيئة التفاوض السورية في الخامس من يوليو/تموز الجاري قائمة تتضمن أسماء 50 مرشحا للجنة الدستورية السورية من أجل اختيار الأعضاء الذين سيمثلون المعارضة في اللجنة".

© RIA Novosti . Pavel Davydov جمال سليمان ينفي وجود خلافات في هيئة التفاوض السورية حول قائمة المرشحين للجنة الدستور

وأضاف: "أعدت هيئة التفاوض هذه القائمة بالتنسيق مع السلطات التركية".

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قد عقد نهاية شهر يونيو/حزيران، مشاورات في جنيف مع ممثلي روسيا وتركيا وإيران، حول موضوع تشكيل لجنة دستورية لسوريا وآلية عملها.

ويذكر أن قرار إنشاء هذه اللجنة كان قد تم اعتماده في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية، في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي.