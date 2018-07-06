اليمن... التحالف يستهدف صعدة وحجة بـ 32 غارة

جدد طيران التحالف قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بالتزامن مع غارات على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك"، "أن طيران التحالف استهدف بـ 22 غارة مناطق متفرقة في مديرية باقم شمال صعدة".

وأضاف المصدر "تزامنت الغارات على مديرية باقم مع قصف مدفعي وصاروخي للجيش السعودي على مناطق سكنية في المديرية الواقعة على الشريط الحدودي"، مشيرا إلى أن "القصف الصاروخي والمدفعي السعودي استهدف أيضا مديريتي رازح ومنبة".

وتأتي الغارات على مديرية باقم عقب ساعات من تنفيذ طيران التحالف 28 غارة على مديريات ساقين ورازح وحيدان في ذات المحافظة، أما محافظة حجة شمال غربي اليمن، هي الأخرى تعرضت لسلسلة غارات لطيران التحالف على مديريتي حرض وميدي.

ووفقا لمصدر عسكري في محافظة حجة "شن طيران التحالف 6 غارات شرق مديرية حرض وقصف بـ 4 أخرى جنوب مديرية ميدي".

في السياق، أكد المصدر "إعطاب طقمين لقوات الرئيس هادي في كمينين لمسلحي أنصار الله بعبوات ناسفة شمال صحراء ميدي"، لافتا إلى "أن الكمينين أسفرا عن مقتل وإصابة أفراد الطقمين".

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا منذ 26 آذار/مارس 2015 دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.