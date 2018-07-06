أمير قطر يزور روسيا لحضور المباراة النهائية لمونديال 2018

أعلن سفير قطر لدى روسيا فهد بن محمد العطية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يزور روسيا لحضور المباراة النهائية لمونديال 2018.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن أمير قطر سيكون هنا (في موسكو) لحضور المباراة النهائية. هذا كل ما أستطيع تأكيده".

© AFP 2018 / LUCAS JACKSON / POOL أمير قطر يزور موسكو في 7 يوليو لحضور حدث خاص بكأس العالم

وأوضح السفير، ردا على سؤال هل ستكون هناك لقاءات ثنائية لأمير قطر بأنه لا يستطيع تأكيد هذا.

وكان مصدر أكد لوكالة "سبوتنيك"، يوم الاثنين الماضي، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يعتزم حضور مراسم الافتتاح الرسمي لـ "بيت قطر" خلال بطولة العالم لكرة القدم في موسكو، يوم 7 تموز/يوليو، مضيفا أن الروس والضيوف الأجانب في "بيت قطر" في موسكو، سيتعرفون على تقاليد وثقافة هذا البلد، واستعدادات قطر، لاستقبال كأس العالم لكرة القدم في 2022.