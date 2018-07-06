أمير قطر يزور روسيا لحضور المباراة النهائية لمونديال 2018

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن أمير قطر سيكون هنا (في موسكو) لحضور المباراة النهائية. هذا كل ما أستطيع تأكيده".
وأوضح السفير، ردا على سؤال هل ستكون هناك لقاءات ثنائية لأمير قطر بأنه لا يستطيع تأكيد هذا.
وكان مصدر أكد لوكالة "سبوتنيك"، يوم الاثنين الماضي، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يعتزم حضور مراسم الافتتاح الرسمي لـ "بيت قطر" خلال بطولة العالم لكرة القدم في موسكو، يوم 7 تموز/يوليو، مضيفا أن الروس والضيوف الأجانب في "بيت قطر" في موسكو، سيتعرفون على تقاليد وثقافة هذا البلد، واستعدادات قطر، لاستقبال كأس العالم لكرة القدم في 2022.
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