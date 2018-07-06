الإمارات تطلق مشروعا لتطوير السياحة البيئية

ذكرت صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية أن وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة أطلقت مشروعا واسع النطاق حول تطوير السياحة البيئية في البلاد.

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ويهدف هذا المشروع إلى جذب السياح لـ 43 محمية طبيعية، والتي تبلغ مساحتها 14% من مساحة الدولة. ومن بين هذه المحميات المناطق الصحراوية، وكذلك الغابات في المياه الضحلة قبالة السواحل.

وفي إطار المشرع، سيتم إنشاء بوابة معلومات وتطبيق على الهاتف المحمول يحوي جميع المعلومات حول المحميات في البلاد. كما سيتم إجراء حملات إعلانية في الخارج من قبل البعثات الدبلوماسية وعلى رحلات شركات الطيران الإماراتية.

وأضافت الصحيفة إلى أن السياحة البيئية تمثل حاليا حوالي 20% من جميع الرحلات السياحية في العالم. ومن خلال تطوير هذه السياحة، تعول الإمارات أن تصبح واحدة من المراكز العالمية للسياحة البيئية.