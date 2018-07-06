أول هندية تحصل على رخصة قيادة في السعودية وهذا أول تعليق لها

حصلت امرأة هندية على رخصة قيادة في المملكة العربية السعودية، وبهذا أصبحت، ساراما توماس، أول فتاة أجنبية تحصل على الرخصة في السعودية.

ووفقا لموقع "The New minute" فإن السيدة الهندية من مدينة باثانامثيتا، والتي تعمل ممرضة في مستشفى القوات العسكرية بالجبيل، حصلت على رخصة القيادة في 28 يونيو/حزيران، وقالت بمناسبة حصولها على الرخصة: "آمل أن يكون السماح للمرأة بالقيادة مصدر إلهام للسعوديات".

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وتابعت: "بمجرد أن سمع زوجي ماثيو عن القانون الجديد، تقدم بطلب للحصول على الرخصة وحصل على موعد للاختبار في 27 يونيو/حزيران، واجتازت الاختبار وحصلت على ترخيص في نفس اليوم".

وأضافت: "إنها نفس القواعد الموجودة في أرضنا، عجلة القيادة هي فقط على الجانب الأيسر، ولكن بخلاف ذلك سيكون الأمر أسهل بكثير".