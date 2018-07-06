مصدر عسكري أردني ينفي اختراق طائرة مقاتلة للمجال الجوي الأردني

نفى مصدر عسكري أردني، اليوم الجمعة 6 يوليو/ تموز، نبأ اختراق طائرة مقاتلة للمجال الجوي الأردني، مشيرا إلى تعرض مناطق في الرمثا لسقوط بعض القنابل جراء اشتداد قصف الطيران السوري والروسي.

عمان- سبوتنيك. وذكر المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "في صباح هذا اليوم تعرضت مناطق غرب الرمثا لسقوط بعض القنابل في مناطق خالية نتيجة اشتداد قصف الطيران السوري والروسي ومختلف أنواع الأسلحة ولَم يحدث أي إصابات".

© Sputnik . Michail Alaeddin قوات الجيش السوري تصل إلى حدود الأردن في درعا

كما أكد المصدر "عدم صحة المعلومات التي تحدثت عن اختراق طائرة مقاتلة للمجال الجوي الأردني كما أشاعت بعض وسائل التواصل الاجتماعي".

وكانت قوات الجيش السوري قد تمكنت، أمس الخميس 5 يوليو/تموز، من الوصول إلى الحدود الأردنية في محافظة درعا جنوبي سوريا.

كما تمكنت القوات من بسط سيطرتها على 6 كيلومترات من الشريط الحدودي بين البلدين، كما تم نقل المشاة والآليات من محافظة السويداء إلى محافظة درعا للتثبت في هذه المنطقة.