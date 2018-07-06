الجيش السوري يطهر 20 كم من الحدود مع الأردن ويواصل اندفاعه نحو معبر "نصيب"

قالت مصادر ميدانية لـ "سبوتنيك" إن وحدات الجيش السوري المندفعة من شرق درعا باتت على بعد يقل عن 4 كم من معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش بات مسيطرا على معظم بلدات وقرى ريف درعا الشرقي، بعدما تمكنت وحداته فجرا من تطهير 8 نقاط جديدة من المخافر الحدودية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، بالإضافة إلى قرية "المتاعية" و"سد المتاعية" المحاذيتين للشريط للحدودي.

وفيما يتم استكمال عمليات المصالحة في بعض القرى شمال الحدود مع الأردن شرق درعا، لا سيما قرى وبلدات (معربة، جمرين، خربا، جبيب، غصم)، تركزت عمليات الجيش بمحاذاة الشريط الحدودي قادمة من الشرق نحو جنوب درعا، وخلال عملية الالتفاف هذه تمكنت وحداته من السيطرة على أكثر من 20 كيلومترا منها، ليصل صباح اليوم إلى المشارف الشرقية لمعبر "نصيب" الحدودي، أكبر المعابر السورية مع الأردن.

وحال وصول الجيش إلى المعبر يصبح ريف درعا الشرقي خاليا من الإرهاب بالكامل، لتبدأ بعدها عمليات متوقعة ضد معاقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في الأحياء الجنوبية الشرقية للمحافظة.