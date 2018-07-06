الجيش السوري يسيطر على معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن

تمكنت وحدات من الجيش السوري من السيطرة على معبر "نصيب" على الحدود مع الأردن، ورفع العلم السوري على الحدود، وأكد ذلك مراسل "سبوتنيك".

درعا — سبوتنيك. كما أشار المراسل إلى أن الجيش السوري سيطر على 20 كيلومترا من الحدود دون قتال يذكر.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin الجيش السوري يطهر 20 كم من الحدود مع الأردن ويواصل اندفاعه نحو معبر "نصيب"

ويتابع الجيش السوري تقدمه في ريف درعا مع استمرار عملياته التي أسفرت عن استعادة قرى وبلدات جديدة.

وكان قائد عسكري ميداني أكد لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: أن "الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدتي النعيمة والمتاعية وعلى 6 مخافر حدودية مع الأردن من المخفر 62 حتى المخفر 67 لتصبح عدد المخافر التي استعادها الجيش 15 مخفرا".

وأكدت وكالة "سانا" أن سيطرة الجيش السوري على بلدة النعيمة المتاخمة لمدينة درعا تشكل "تقدما حاسما باتجاه إنهاء الوجود الإرهابي في كامل الريف الشرقي للمدينة من جهة ونقطة ارتكاز استراتيجية من جهة ثانية للتقدم نحو الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة درعا حيث تنتشر مجموعات تتبع لتنظيم جبهة النصرة تمهيدا لتحرير المدينة بشكل كامل من مجاميع الإرهابيين".