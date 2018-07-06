مطالب ليبية إلى الملك سلمان بالتدخل العاجل في أزمة الحجاج

وأعبرت اللجنة عن أملها بإصدار أمر ملكي للحكومة والسلطات السعودية تقضي بالسماح للحجاج الليبيين من المرضى والمسنين، الذين يحتجون لمرافقين للقيام علي رعايتهم الصحية والشخصية، وتوفير الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.
وأضاف البيان "انطلاقا من المسؤوليات والمهام الإنسانية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا فاللجنة تناشد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالعمل علي تمكين الحجاج من المرضى والمسنين من مرافقين معهم للقيام علي حاجتهم ورعايتهم، وتسهيل مهمة الحج لهذا العام، وتذليل أي مصاعب أو مخاوف علي المرضى والمسنين من الحجاج، وذلك من منطلق مسؤوليات السلطات الليبية القانونية والإنسانية والوطنية تجاه مواطنيها".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)