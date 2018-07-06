مطالب ليبية إلى الملك سلمان بالتدخل العاجل في أزمة الحجاج

ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، تقديم يد المساعدة والعون والرعاية لحجاج بيت الله الحرام من الاراضي الليبية.

وأعبرت اللجنة عن أملها بإصدار أمر ملكي للحكومة والسلطات السعودية تقضي بالسماح للحجاج الليبيين من المرضى والمسنين، الذين يحتجون لمرافقين للقيام علي رعايتهم الصحية والشخصية، وتوفير الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko عقب 4 سنوات... قرار تونسي مرتقب بشأن ليبيا

وتابعت اللجنة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تتابع طلبات ومناشدات عدد كبير من المواطنين الليبيين من أهالي وذوي الحجاج المرضى والمسنين لهذا العام، حيث طالبوا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بتحرك لأجل تمكين الحجاج، من المرضى والمسنين من مرافقين معهم للقيام علي حاجتهم ورعايتهم الصحية والشخصية".

وأضاف البيان "انطلاقا من المسؤوليات والمهام الإنسانية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا فاللجنة تناشد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالعمل علي تمكين الحجاج من المرضى والمسنين من مرافقين معهم للقيام علي حاجتهم ورعايتهم، وتسهيل مهمة الحج لهذا العام، وتذليل أي مصاعب أو مخاوف علي المرضى والمسنين من الحجاج، وذلك من منطلق مسؤوليات السلطات الليبية القانونية والإنسانية والوطنية تجاه مواطنيها".