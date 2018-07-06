بالفيديو... الأمطار تغرق الشوارع في دبي

سقطت أمطار غزيرة اليوم الخميس، 6 يوليو/تموز، على مناطق متفرقة في دبي وضواحيها، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصاحب سقوط الأمطار الغزيرة، انخفاض في درجات الحرارة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية.

​وأفادت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن "شارع العوير أمام السوق الصيني يشهد ازدحاما مروريا بسبب سوء الأحوال الجوية".

عمال يسحبون المياه التي تراكمت في مدخل أحد الاسواق التجارية في دبي بفعل الأمطار الغزيرة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/pf9KIdxl33 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 6, 2018

​وقالت إن "أمطار متوسطة على شارع الشيخ محمد بن زايد ومنطقة ديرة حاليا.. الرجاء من الإخوة السائقين أخذ الحيطة والحذر".

​وأغلقت بلدية الشارقة الحدائق، بسبب سوء للأحوال الجوية، وأعلنت أنها ستعاود افتتاح أبوابها فور تحسن الحالة الجوية.

17:35#حالة_الطرق | ازدحام مروري على شارع العوير أمام السوق الصيني بسبب سوء الأحوال الجوية. يرجى أخذ الحيطه والحذر. — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) ٦ يوليو ٢٠١٨

​‏وحثت شرطة الشارقة السائقين على توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات الداخلية والخارجية لتدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتصاعد الأتربة والغبار.