بينهم سودانيون...قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي جنوبي غرب السعودية

تجددت المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة 6 يوليو/تموز، في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة- سبوتنيك وذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوات الرئيس هادي نفذت اليوم بإسناد من وحدات عسكرية سودانية هجوما على مواقع يسيطر عليها مسلحو أنصار الله في مجازة بعسير".

© AP Photo / Hani Mohammed معارك قبالة منفذ حدودي في عسير و"أنصار الله" يقصفون مخزن أسلحة بجيزان

ووفقا للمصدر "تمكن مقاتلو " أنصار الله " من كسر الهجوم الذي سانده التحالف بغارات جوية، وأن قتلى وجرحى سقطوا خلال المواجهات بينهم عسكريون سودانيون".

وتخوض القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي حربا على عدة جبهات داخل اليمن، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، والإمارات، خاصة في مدينة الحديدة الاستراتيجية، غربي البلاد.

وينفذ التحالف بقيادة السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015 عمليات عسكرية دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.