بينهم سودانيون...قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي جنوبي غرب السعودية

القاهرة- سبوتنيك وذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوات الرئيس هادي نفذت اليوم بإسناد من وحدات عسكرية سودانية هجوما على مواقع يسيطر عليها مسلحو أنصار الله في مجازة بعسير".
وتخوض القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي حربا على عدة جبهات داخل اليمن، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، والإمارات، خاصة في مدينة الحديدة الاستراتيجية، غربي البلاد.
وينفذ التحالف بقيادة السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015 عمليات عسكرية دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)