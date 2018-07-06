التحالف يتحدث عن سفينة محتجزة منذ 61 يوما

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن، إن "ميلشيا الحوثي" تحتجز إحدى السفن بميناء الحديدة وتعطل مغادرتها منذ 61 يوما.

وأضاف المالكي اليوم الجمعة 6 يوليو/تموز أن 4 سفن تتواجد في ميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، بينما تنظر 5 أخرى للدخول إلى الميناء.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" يعلنون استهداف تجمعات للتحالف العربي بصاروخ باليستي

وتابع المالكي أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية.

ونفذت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، هجوما على مسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وتشهد مدينة الحديدة معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على الميناء، المنفذ الرئيسي لواردات شمال البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية.

وذكر مصدر عسكري في "ألوية العمالقة" التابعة لقوات الرئيس هادي، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات شنت، بإسناد من طيران التحالف، هجوما على مواقع لمسلحي "أنصار الله" باتجاه مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة.