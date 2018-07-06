"قوات هادي" تعلن السيطرة على أجزاء واسعة جنوبي الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني، اليوم الجمعة 6 يوليو، على موقعه "26 سبتمبر": "شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما واسعا من عدة محاور على مركز مديرية التحيتا، تمكنت خلاله من تحرير أجزاء واسعة من مدينة التحيتا وسط استمرار التقدم الميداني وانهيارات واسعة تعصف بصفوف الحوثيين".
وقال بيان الجيش اليمني: "تكبد الحوثيون مئات القتلى والجرحى خلال عملية تحرير مركز مديرية التحيتا"، لافتا إلى أن مستشفى زبيد امتلأ بعشرات القتلى والجرحى، فيما تم نقل عشرات الجثث والجرحى الى مدينة الحديدة والمراكز الصحية القريبة منها".
وقال الجيش اليمني إنه رغم خسائر "الحوثيين" المهولة، فإنهم لا يزالون يدفعون بتعزيزات عسكرية إلى مدينة التحيتا من مديرية زبيد المجاورة عبر الدراجات النارية خوفا من استهداف المقاتلات الجوية للشاحنات والأطقم.
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