"قوات هادي" تعلن السيطرة على أجزاء واسعة جنوبي الحديدة

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة 6 يوليو/تموز، المدعومة من التحالف العربي، تقدمها في مناطق جنوب محافظة الحديدة، بهجوم واسع على "أنصار الله" في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني، اليوم الجمعة 6 يوليو، على موقعه "26 سبتمبر": "شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما واسعا من عدة محاور على مركز مديرية التحيتا، تمكنت خلاله من تحرير أجزاء واسعة من مدينة التحيتا وسط استمرار التقدم الميداني وانهيارات واسعة تعصف بصفوف الحوثيين".

© REUTERS / Naif Rahma اليمن... التحالف يستهدف صعدة وحجة بـ 32 غارة

وأضاف: "الهجوم تزامن مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي، حيث شنت أكثر من عشرين غارة جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات "الحوثيين"، وأن تحرير مديرية التحيتا بشكل كامل سيعمل على تقطيع أوصال " الحوثيين " وقطع طرق إمدادها عبر مديرية زبيد، وسيكون منطلقا لتحرير مديرية زبيد".

وقال بيان الجيش اليمني: "تكبد الحوثيون مئات القتلى والجرحى خلال عملية تحرير مركز مديرية التحيتا"، لافتا إلى أن مستشفى زبيد امتلأ بعشرات القتلى والجرحى، فيما تم نقل عشرات الجثث والجرحى الى مدينة الحديدة والمراكز الصحية القريبة منها".

وقال الجيش اليمني إنه رغم خسائر "الحوثيين" المهولة، فإنهم لا يزالون يدفعون بتعزيزات عسكرية إلى مدينة التحيتا من مديرية زبيد المجاورة عبر الدراجات النارية خوفا من استهداف المقاتلات الجوية للشاحنات والأطقم.