ماكرون: فرنسا تؤيد الوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة 6 يوليو/تموز، إن باريس تدعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أنه يتواصل مع أطراف الأزمة في محاولة إنهاء التوتر.

باريس — سبوتنيك. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في باريس إن فرنسا تدعم وساطة الكويت للتوصل لحل للأزمة الخليجية عبر الحوار.

© REUTERS / Thomas White عام على الأزمة الخليجية وإمكانات الحل تتراجع باستمرار

وأضاف: "فرنسا تتحاور مع أطراف الأزمة الخليجية لمنع التوتر".

ومن جانبه قال أمير قطر، خلال المؤتمر: "هناك أشياء كثيرة تقال ضد قطر والجميع يعرف أن هذه الأخبار غير صحيحة، لأن الدوحة تعمل على السلام العالمي وفرنسا تعرف الدور الذي تلعبه قطر".

وقطعت الرياض والمنامة وأبوظبي والقاهرة علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة، في 5 يونيو/حزيران2017، وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية، ووضعت الدول العربية الأربع 13 شرطا أمام قيادة قطر لتنفيذها من أجل عودة العلاقات، غير أن الأخيرة رفضت الشروط واعتبرتها تدخلا في سيادتها الوطنية.