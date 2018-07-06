"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة 6 يوليو/تموز، أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا طراز "بدر - 1" على قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، وذلك بعد وقت قصير من استهداف قوات التحالف على الساحل الغربي لليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله": "أطلقت القوة الصاروخية، صاروخا باليستيا من طراز "بدر1" على المدينة الصناعية في جيزان".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" يعلنون استهداف تجمعات للتحالف العربي بصاروخ باليستي

ويأتي القصف الصاروخي لـ"أنصار الله" على جيزان، بعد نحو ساعة من إعلان الجماعة استهداف تجمعات للتحالف والقوات الحكومية اليمنية في الساحل الغربي بصاروخ باليستي قصير المدى.

يذكر أن صاروخ "بدر 1 " الباليستي، يعمل بالوقود الصلب وتبلغ سرعته 4.5 ماخ (سرعة الصوت)، وأعلنت "أنصار الله" دخوله الخدمة في مارس/أذار الماضي.

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد الجماعة بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.