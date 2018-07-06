"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على السعودية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله": "أطلقت القوة الصاروخية، صاروخا باليستيا من طراز "بدر1" على المدينة الصناعية في جيزان".
يذكر أن صاروخ "بدر 1 " الباليستي، يعمل بالوقود الصلب وتبلغ سرعته 4.5 ماخ (سرعة الصوت)، وأعلنت "أنصار الله" دخوله الخدمة في مارس/أذار الماضي.
وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.
وتتهم الرياض إيران بتزويد الجماعة بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
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