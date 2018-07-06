اليمن...قتلى وجرحى عقب غارة للتحالف على الحديدة

سقط 4 يمنيين بين قتيل وجريح، عقب غارة لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة الحديدة غربي اليمن، اليوم الجمعة 6 يوليو/حزيران.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك": "استهدف طيران التحالف مساء اليوم، دراجة نارية في محيط سوق بقرية السويق التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأكد المصدر: "أن الغارة أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 2 آخرين".

وأشار إلى أن: "طيران التحالف شن أكثر من 25 غارة على مناطق متفرقة في مديرية التحيتا، في حين كثفت مروحياته استهداف الدراجات النارية خاصة أن "أنصار الله" يستخدمونها في نقل التعزيزات، في ظل التحليق المستمر للطيران".

واختتم المصدر: "أن شخصا قُتل منتصف، ليلة الجمعة، جراء قصف طيران التحالف محيط إدارة أمن مديرية التحيتا ومحطة وقود في المدينة".

وتشهد مدينة الحديدة معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على الميناء، المنفذ الرئيسي لواردات شمال البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية، وتسببت العمليات العسكرية في تعطل سبل العيش وتوقف النشاط التجاري وأعمال المزارعين، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من المحافظة.