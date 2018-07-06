قتيل وأكثر 390 مصابا خلال "مسيرة العودة الكبرى" في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا قتل وأصيب 396 آخرون، خلال المواجهات التي اندلعت بين القوات الإسرائيلية والمشاركين في "مسيرة العودة الكبرى".

© AP Photo / Tsafrir Abayov إسرائيل تستعد لضرب قائمة أهداف جديدة في غزة

القدس — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة اليوم الجمعة 6 يوليو/تموز: "سقط قتيل و396 مصابا، بينهم 277 إصابة تم علاجها ميدانيا في النقاط الطبية وتم تحويل 119 إصابة إلى المستشفيات".

وأوضح البيان أنه من بين الإصابات 57 إصابة بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابة 13 طفلا و3 سيدات، كما أصيب العديد من الطواقم الطبية والصحفية خلال المواجهات على حدود غزة".

يذكر أن مسيرات العودة انطلقت يوم الثلاثين من مارس/آذار الماضي، بالتزامن مع "يوم الأرض"، الذي يحيه الفلسطينيون كل عام، وقد فاق عدد القتلى الفلسطينيين منذ يوم الأرض 135 قتيلا، وتخطى عدد الجرحى 15 ألف جريح.