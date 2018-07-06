الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا لـ"أنصار الله"

قال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل أنصار الله "الحوثيين" باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأضاف المالكي، في بيان اليوم الجمعة 6 يوليو/تموز، أن الصاروخ كان يتجه نحو مدينة جيزان، وتم إطلاقه لاستهداف المناطق المدنية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

© AP Photo / Saudi Press Agency اليمن...قتلى وجرحى عقب غارة للتحالف على الحديدة

واستطرد: "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات".

وقال العقيد المالكي: "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعمها بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216، والقرار رقم 2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف: "إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني".

وكانت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" قالت إن "القوة الصاروخية، أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدر — 1" على المدينة الصناعية في جيزان".

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد "الحوثيين" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.