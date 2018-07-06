إسقاط طائرة استطلاع لـ"أنصار الله" جنوبي اليمن

تمكنت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، اليوم الجمعة 6 يوليو/حزيران، من إسقاط طائرة من دون طيار لـ"أنصار الله"، في محافظة لحج جنوبي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة لحج، لوكالة "سبوتنيك":"أسقطت قوات الرئيس هادي طائرة استطلاع تابعة لـ"أنصار الله"، مساء اليوم، تحليقها في سماء جبل الخزم الاستراتيجي الواقع بين مديرية المضاربة في الصبيحة بمحافظة لحج، ومديرية الوازعية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن".

© AP Photo / Saudi Press Agency اليمن...قتلى وجرحى عقب غارة للتحالف على الحديدة

وتعد الطائرة هي الرابعة التي تسقطها القوات الحكومية، حيث تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة لـ" أنصار الله " في محافظة الحديدة.

وتشهد مدينة الحديدة معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على الميناء، المنفذ الرئيسي لواردات شمال البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية، وتسببت العمليات العسكرية في تعطل سبل العيش وتوقف النشاط التجاري وأعمال المزارعين، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من المحافظة.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.