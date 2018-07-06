28 قتيلا بمعارك جنوب الحديدة... و"الحوثيون" يسيطرون على موقع شمال لحج

تجددت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بقوات التحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة لحج جنوب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في محافظة لحج لوكالة "سبوتنيك": "تدور مواجهات عنيفة لليوم الثالث على التوالي، بين قوات الرئيس هادي ومسلحي أنصار الله، في جبهة الشريجة بمنطقة كرش في مديرية القبيطة شمال لحج".

© AP Photo / Yassir Hassan القوات الحكومية اليمنية تتقدم 30 كم في الحديدة وتقترب من مركز التحيتا

وأضاف: "أن مقاتلي أنصار الله تمكنوا خلال المواجهات من استعادة موقع قرب التبة الحمراء الاستراتيجية في ميسرة جبهة كرش".

وأشار المصدر إلى أن: "قصفا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية شنه مسلحو الجماعة على مواقع لقوات الرئيس هادي في الدبي وجبال الضواري الاستراتيجية، خلف خسائر في صفوفهم".

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، أن مسلحي الجماعة والقوات الموالية لهم صدوا هجومين لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت الوكالة، على لسان مصدر عسكري إن "28 من قوات الرئيس هادي قتلوا وأصيب 21 آخرين بصد مسلحي "أنصار الله" والقوات الموالية لهم هجومين كبيرين نفذا فجر اليوم باسناد جوي كثيف على مديرية التحيتا".

وأشارت إلى وصول 3 سيارات محملة بالقتلى والجرحى من قوات هادي إلى مديرية الخوخة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية جنوب محافظة الحديدة.

وأضافت أن مسلحي "أنصار الله" والقوات الموالية لهم أعطبوا 4 مدرعات أوشكوش أمريكية و6 أطقم خلال التصدي للهجومين اللذين استمرا منذ فجر اليوم وحتى المغرب دون تحقيق أي تقدم.

ولفتت إلى أن كل خطوط إمداد قوات الرئيس هادي لا زالت مقطوعة وتحت سيطرة مسلحي "أنصار الله" والقوات الموالية لهم على طول الخط الساحلي.

وتشهد مدينة الحديدة معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على الميناء، المنفذ الرئيسي لواردات شمال البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية، وتسببت العمليات العسكرية في تعطل سبل العيش وتوقف النشاط التجاري وأعمال المزارعين، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من المحافظة.