مقتل شخصين واختطاف اثنين آخرين بهجوم مسلح على حقل جنوب شرقي ليبيا

أعلنت إدارة مشروع النهر الصناعي الليبية مقتل شخصين واختطاف فردين من كتيبة الحماية، في هجوم مسلح على حقل آبار المياه بموقع تازربو، جنوب شرقي ليبيا.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت الإدارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صباح اليوم السبت "تعرض موقع تازربو، فجر اليوم، لهجوم مسلح من قبل الجماعات الإرهابية…"، متابعة "أسفر هذا الهجوم الإرهابي الغاشم الجبان عن استشهاد المهندس هشام محمود هاشم، وفرد كتيبة حماية النهر حسين إبراهيم الزوي".

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori جماعة مسلحة تخطف أجانب في ليبيا

وأضاف البيان "قامت الجماعات الإرهابية المسلحة بخطف فردين من كتيبة حماية النهر وهما: فايز بوخديجه، و ناجي الابيرش، وكذلك نهب وسرقة جميع السيارات والتموين بالموقع".

وأكد البيان "أصدرت إدارة الجهاز تعليماتها باتخاذ الإجراءات الفورية بشأن ترحيل العائلات والمستخدمين ضماناً لسلامتهم، وأخطرت الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وناشدت المجلس البلدي بمنطقة تازربو والأهالي بتقديم المساعدة الممكنة".

ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، وقتله، في العام 2011، خلال الصراع المسلح، ما تزال ليبيا تمر بأزمة كبيرة، تسود فيها، الآن، سلطة مزدوجة، ففي شرق البلاد بمدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة، طرابلس، تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، التي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا.