انفجارات قوية تهز العاصمة الصومالية مقديشو

وقع انفجار قوي تبعه إطلاق نار كثيف، اليوم السبت 7 يوليو/ تموز، وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت تقارير محلية إنه "سمع دوي انفجارات قوية، في المنطقة الواقعة وسط حي بنادر، أعقبه إطلاق رصاص كثيف"، مشيرة إلى أنه لم تتضح أسباب الانفجار على الفور، بينما تصاعد دخان كثيف في المكان.

© REUTERS / Feisal Omar مقتل 4 أشخاص على الأقل بانفجار قرب البرلمان الصومالي في مقديشو

ونقلت وكالة "رويترز"، بعد وقت قليل من الانفجار الأول، عن مصدر بالشرطة القول إن انفجار ثان وقع أمام مبنى تابع للشرطة في مقديشو

وأوضح المصدر أن الانفجار الأول نتج عن تفجير انتحاري بسيارة ملغومة قرب القصر الرئاسي.

وذكر نور علي، ضابط شرطة، أن "الانفجار الثاني وقع خارج فندق سايدكا قبالة مبنى الشرطة حيث وقع الانفجار الأول".

من جانبها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن إبراهيم محمد، قائد الشرطة الصومالية، قوله " انفجاران هزا وزارة الأمن الداخلي الصومالية في العاصمة مقديشو".

وأوضح أن الانفجاران استهدفا مجمع الأمن الداخلي قرب البرلمان"، مضيفا أن إطلاق النار استمر بعد الانفجارات الأولية.